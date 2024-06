Blick in die Zukunft: Inflation halbiert sich, Konjunktur springt erst 2025 an

Getragen wird das Plus vor allem vom privaten Konsum . Bei ihrer Prognose im März war die OeNB noch von einem Wachstum für 2024 von 0,5 Prozent ausgegangen. Die Inflation (berechnet nach EU-Methode mit dem HVPI) dürfte sich heuer deutlich abschwächen und nach 7,7 Prozent im Vorjahr heuer auf 3,4 Prozent in etwa halbieren.

Sorgen bereitet der Nationalbank die Entwicklung der Löhne, die klar über dem Durchschnitt der Eurozone liege, was ein Problem für die preisliche Wettbewerbsfähigkeit Österreichs im Export bedeute. Außerdem liege der Konsolidierungsbedarf im Budget für die Jahre 2025 und 2026 – also für die kommende Regierung – klar auf dem Tisch, sagte die OeNB-Chefökonomin Birgit Niessne r zu den Daten. Denn beim Budgetdefizit erwartet die Notenbank – wie zuletzt auch der Fiskalrat – eine Neuverschuldung von jeweils mehr als drei Prozent für die Jahre bis 2026.

Erholung verzögert

Für die beiden kommenden Jahre rechnet die OeNB mit einer Beschleunigung des Wirtschaftswachstums, und zwar auf plus 1,8 Prozent (2025) und plus 1,5 Prozent (2026). Für 2025 sieht OeNB-Ökonom Gerhard Fenz den „Konjunkturhöhepunkt“ in diesem Zyklus. „Der Aufschwung wird an Breite gewinnen, das Konsumwachstum wird sich noch einmal beschleunigen“, so Fenz. Aber auch Exporte und Investitionen würden dann wieder kräftiger wachsen, Zweitere vor allem aufgrund wieder günstigerer Finanzierungsbedingungen. Die Baukonjunktur werde zudem von dem von der Regierung beschlossene Baupaket gestützt.