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Neue Zahlen: Inflation zieht im Mai weiter an
Inflation in Österreich steigt im Mai auf 3,7 Prozent. Dienstleistungen treiben Preise, Lebensmittel verteuern sich langsamer.
Zusammenfassung
- Inflation in Österreich steigt im Mai laut Schnellschätzung auf 3,7 Prozent.
- Dienstleistungen bleiben stärkster Preistreiber, besonders Flugtickets.
- Lebensmittelpreise steigen langsamer, Energie teils günstiger.
Die Inflation in Österreich hat im Mai wieder zugelegt. Laut einer Schnellschätzung der Statistik Austria lag die Teuerungsrate bei 3,7 Prozent, nach 3,4 Prozent im April. Gegenüber dem Vormonat stieg das allgemeine Preisniveau um 0,1 Prozent.
- Als wichtigste Treiber gelten weiterhin Dienstleistungen. In diesem Bereich erhöhten sich die Preise im Jahresvergleich um 4,4 Prozent, nach 4,1 Prozent im April. Laut Generaldirektorin Manuela Lenk zählen sie damit nach wie vor zum stärksten Faktor der Teuerung. Zu den Preisanstiegen trugen unter anderem deutlich teurere Flugtickets bei.
- Auch bei Industriegütern zeigte sich ein stärkerer Anstieg: Die Preise legten um 1,4 Prozent zu, nachdem sie im Monat davor noch um 0,8 Prozent gestiegen waren.
- Bei Energie fiel der Inflationsdruck hingegen etwas geringer aus. Während sich Benzin moderat verteuerte, gingen die Preise für Diesel und Heizöl im Vergleich zum April zurück.
- Die Preise für Lebensmittel, Tabak und Alkohol stiegen im Jahresvergleich um 2,4 Prozent und damit weniger stark als im April mit 2,6 Prozent. Die sogenannte Kerninflation lag im Mai bei 3,3 Prozent.
Weitere Details, darunter der Indexstand für den Berichtsmonat, sollen am 17. Juni veröffentlicht werden.
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