Industriellenvereinigung: Fachkräfteagentur soll Industriestandort Österreich stärken

Um den Industriestandort Österreich zu stärken will die Industriellenvereinigung (IV) eine Fachkräfteagentur ins Leben rufen. Denn trotz hoher Arbeitslosigkeit kämpften die heimischen Industriebetriebe nach wie vor mit einem Mangel an qualifizierten Fachkräften. Zudem sollen die Investitionsaktivitäten längerfristig gefördert werden, denn diese seien ein weiterer wichtiger Faktor, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen, sagte IV-Chef Georg Knill am Donnerstag.

Die großen Volkswirtschaften USA und China liefen Europa und auch Österreich in der aktuellen Aufschwungsphase davon, sagte IV-Ökonom Christian Helmenstein. Während die beiden Länder für heuer starke Wachstumsraten prognostizieren, bleibe Europa zunehmend zurück. Um am Aufschwung teilhaben zu können, müssten daher jetzt Maßnahmen gesetzt werden, um die Industrie zu stützen und das Wachstum anzukurbeln. "Die Industrie ist ein Wohlstandsgarant in Österreich und wird es auch in Zukunft sein können, wenn man sie lässt," so Helmenstein.