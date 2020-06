Industrieflaute trifft Leiharbeitsbranche

Die Finanzierung der Fortführung soll zunächst über Factoring laufen, bis zum Herbst will Fröhlich den Einstieg eines strategischen Partners „aus der Branche“ fixieren. Namen will er keinen verraten, Branchengerüchten zufolge dürfte Trenkwalder MPS übernehmen. Trenkwalder will „zum jetzigen Zeitpunkt“ keine Auskunft über eine mögliche Übernahme des Mitbewerbers geben.

Erich Pichorner, Manpower-Chef und Sprecher der Personaldienstleister in der Wirtschaftskammer, sieht seine Branche bereits seit Jänner in einer Abwärtsspirale. Im Mai ist Zahl der arbeitslosen Leiharbeiter um sieben Prozent auf 27.000 gestiegen, während die Beschäftigung ebenfalls um sieben Prozent auf 79.000 zurückging. Die flaue Konjunktur und der späte Frühlingsbeginn in der Baubranche seien dafür aber nicht die einzigen Gründe, so Pichorner. „Die Überlassung von ausländischen Arbeitskräften hat massiv zugenommen und in der Branche zu einem enormen Kostendruck geführt“, erzählt der Branchensprecher. Vor allem ungarische und polnische Zeitarbeitsfirmen würden in den heimischen Markt drängen, „quer durch alle Branchen“. Zu den 10.000 legalen ausländischen Leiharbeitern kämen doppelt so viele illegale, vermutet Pichorner eine Zunahme an Schwarzarbeit.