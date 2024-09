Industrie: Warum trotz Auftragsflaute nur 142 in Kurzarbeit sind

Die Vorzeichen für den Herbst sind düster. In der heimischen Industrie kündigt sich für den Herbst eine größere Kündigungswelle an. Schon im August stieg die Arbeitslosigkeit mit 16,6 Prozent auf knapp 30.000 Betroffene viel stärker als in anderen Branchen. Eine Entspannung ist nicht in Sicht. „Österreich befindet sich in einer deutlichen Industrierezession“, kommentierte AMS-Vorstand Johannes Kopf die aktuellen Arbeitsmarktzahlen am Montag.