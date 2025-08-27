Lohnstückkosten: Deutsche Industrie produziert teurer als österreichische

Die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie gegenüber außereuropäischer Konkurrenz geht zurück, wenn auch nicht überall im selben Ausmaß. Eine Vergleichsstudie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln (IW) verglich Deutschland mit den wichtigsten Industrienationen. Fazit: Die deutsche Industrie produziert der Studie zufolge um gut ein Fünftel teurer als ihre ausländischen Konkurrenten. Die Lohnstückkosten lagen im vergangenen Jahr um 22 Prozent über dem Schnitt von 27 untersuchten Industriestaaten. Höher sind die Kosten demnach nur in Lettland, Estland und Kroatien. In Österreich sind die Lohnstückkosten zwar etwas niedriger als in Deutschland, das Land liegt mit Rang 7 von 27 jedoch ebenfalls auf hohem Niveau.

Die Lohnstückkosten gelten als wichtiges Maß für die preisliche Wettbewerbsfähigkeit und geben an, wie hoch die Arbeitskosten je Wertschöpfungseinheit sind. Doch auch das Euro-Ausland (Euro-Länder gewichtet nach Weltexport ohne Deutschland, Anm.) schneidet hier deutlich besser ab: Dort liegen die Lohnstückkosten um 13 Prozent unter jenen von Deutschland.

Hohe Produktivität Zugleich punktet Deutschland mit einer hohen Produktivität, die unter den großen Industriestaaten nur von den USA übertroffen wird. Bei der Produktivität liegt Österreichs Industrie mit Rang 9 knapp hinter Deutschland auf Rang 7. Im Europa-Vergleich schneiden hier Dänemark und die Niederlande am besten ab. In den Vereinigten Staaten - die bei Hightech wie künstlicher Intelligenz führend sind - ist die Produktivität gleich um 44 Prozent höher. "Vor allem die außereuropäische Konkurrenz produziert teilweise deutlich weniger arbeitskostenintensiv als Deutschland", heißt es in der Studie. "Japan kann mit um 24 Prozent und die USA sogar mit um 32 Prozent niedrigeren Lohnstückkosten um industrielle Aufträge konkurrieren."