Berndorf AG übernimmt „Hidden Champion“ in Deutschland

Die niederösterreichische Berndorf AG übernimmt im Rahmen ihrer Expansionsstrategie sämtliche Anteile der auf Vakuum-Anlagentechnik spezialisierten deutschen Hedrich Group. Verkäufer ist eine Private Equity Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz, zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Mit der Akquisition vollziehe die Berndorf AG den nächsten Schritt in der Umsetzung ihrer Strategie, sich verstärkt auf globalen, innovationsgetriebenen Wachstumsmärkten zu engagieren und gewinne einen weiteren „Hidden Champion“ für ihren Verbund spezialisierter Industrieunternehmen, heißt es in einer Aussendung.

270 Mitarbeitende

Die 1963 gegründete Hedrich Group mit Sitz in Ehringshausen im deutschen Bundesland Hessen entwickelt und fertigt Vakuum-Imprägnier- und Gießanlagen sowie Prozesstechnik für die Transformatoren-, Elektro- und Verbundwerkstoffindustrie. Das Unternehmen beschäftigt rund 270 Mitarbeitende an Standorten in Deutschland, Schweiz, USA, Indien und China.