Berndorf AG übernimmt „Hidden Champion“ in Deutschland
Die niederösterreichische Berndorf AG übernimmt im Rahmen ihrer Expansionsstrategie sämtliche Anteile der auf Vakuum-Anlagentechnik spezialisierten deutschen Hedrich Group. Verkäufer ist eine Private Equity Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz, zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Mit der Akquisition vollziehe die Berndorf AG den nächsten Schritt in der Umsetzung ihrer Strategie, sich verstärkt auf globalen, innovationsgetriebenen Wachstumsmärkten zu engagieren und gewinne einen weiteren „Hidden Champion“ für ihren Verbund spezialisierter Industrieunternehmen, heißt es in einer Aussendung.
270 Mitarbeitende
Die 1963 gegründete Hedrich Group mit Sitz in Ehringshausen im deutschen Bundesland Hessen entwickelt und fertigt Vakuum-Imprägnier- und Gießanlagen sowie Prozesstechnik für die Transformatoren-, Elektro- und Verbundwerkstoffindustrie. Das Unternehmen beschäftigt rund 270 Mitarbeitende an Standorten in Deutschland, Schweiz, USA, Indien und China.
„Als Mittelständler konnte sich Hedrich in einer Hochtechnologie-Nische weltweit eine Spitzenposition erarbeiten. Die Übernahme gibt uns die Möglichkeit, unser Engagement im globalen Wachstumsmarkt für Energieübertragung und -umwandlung zu verstärken“, erläutert Berndorf-CEO Franz Viehböck. Holger Zimmermann, CEO der Hedrich Group zeigt sich „sehr froh darüber, dass wir mit der Berndorf AG einen Gesellschafter gefunden haben, dessen Ausrichtung und Werte, hervorragend zu denen der Hedrich Group passen“.
Die Berndorf-Gruppe beschäftigt rund 2.300 Mitarbeitende in mehr als 20 Ländern. Zuletzt wurde ein Umsatz von rund 600 Mio. Euro pro Jahr erwirtschaften.
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