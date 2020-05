Industrie 4.0 erfordert "komplett neue Denkweise"

Die Digitalisierung verschont auch das stille Örtchen nicht. Im Gegenteil: Ein Waschraum bietet jede Menge Platz für Hightech. Die Salzburger Sanitärfirma Hagleitner stattete die WC-Anlagen in der Münchner Allianz Arena mit Sensoren aus. Diese registrieren, wie viele Personen hinein- und hinausgehen, ob genug Seife oder Duftstoff in den Spendern ist und wie es um die Handtücher bestellt ist. Die Sensoren schicken die Daten direkt an die Basis-Station, wo mittels einer SAP-Lösung Wartung und Einsatz von Reinigungspersonal optimal geplant werden kann.

Weit fortgeschritten ist die Digitalisierung im Handel. Der global vernetzte Kunde nutzt Bewertungen und Empfehlungen anderer Käufer in sozialen Netzwerken und bestimmt selbst mit, wie und wann er ein Produkt haben will. Bei Nike etwa kann Farbe und Design des Sportschuhs selbst ausgewählt werden. Die britische Luxusmarke Burberry ermöglicht es Käufern, schon während einer Fashionshow die soeben präsentierte Mode im Webshop zu erwerben.

Beispiele, die zeigen, wie sehr die Schlagwörter "Internet der Dinge" oder "Industrie 4.0" die Geschäftswelt verändern. "Industrie 4.0 ist weit mehr als nur die nächste 3-D-Anwendung", erläutert Klaus Schmid, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Cap Gemini in Österreich. Die Digitalisierung der Fertigungsprozesse bedeute eine komplett andere Denkweise. "Man muss den gesamten Wertschöpfungsprozess eines Produktes verstehen und ihn digital abbilden können." Für den Produzenten bedeute dies vor allem eine Öffnung nach außen; verstehen, wie Kunden und Konsumenten ticken und sie voll integrieren. Die Produzenten seien mehr denn je gefordert, sich zu fragen: "Was ist der Nutzen meines Produkts?"