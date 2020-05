Inder oberster Deutsch-Banker

Er ist für mehr als 80 Prozent des Gewinns der Deutschen Bank verantwortlich, spricht kaum Deutsch und soll Josef Ackermann an der Spitze des Geldinstituts beehren: Anshu Jain, 48, derzeitiger Chef des Investmentbankings der Deutschen Bank.



Jain, im Vorjahr vom Fachmagazin Financial News zur einflussreichsten Person der europäischen Finanzindustrie gekürt, hat aus deutscher Sicht nur einen Makel: die fehlenden Drähte in die deutsche Politik. Dass der gebürtige Inder wie Ackermann mit der deutschen Regierung über die Bankenrettung diskutiert, ist schwer vorstellbar. Daher soll der Top-Investmentbanker, der gerade fleißig Deutsch-Unterricht nimmt, den 63-jährigen Jürgen Fitschen, Deutschland-Chef der Bank, als Vorstandskollege beigestellt bekommen.



Eine "Verlegenheitslösung", wie der deutsche Banken-Professor Wolfgang Gerke meint. Nach einer Übergangszeit, in der sich Jain in der deutschen Politik verankern soll, werde er allein an der Spitze des mächtigen Instituts stehen, sind Beobachter überzeugt.