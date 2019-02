In Europa kommt noch immer jedes zweite Ei aus Käfighaltung

Ende des Jahres wird Österreich das erste Land in Europa sein, das zu hundert Prozent auf Käfighaltung von Legehennen verzichtet. Derzeit gibt es landesweit noch acht Betriebe mit Käfighaltung, gemeinsam halten sie 60.000 Hennen. "Das entspricht etwa einem Prozent der österreichischen Legehennen", sagt Michael Wurzer von der Zentralen Arbeitsgemeinschaft der Österreichischen Geflügelwirtschaft (ZAG).

In anderen Ländern sieht die Lage aber noch ganz anders aus, schlägt die Tierschutzorganisation Vier Pfoten Alarm. In Spanien und Polen sitzen mehr als 40 Millionen Legehennen in Käfigen, in Frankreich sind es mehr als 30 und in Italien mehr als 20 Millionen. Unter dem Strich hocken noch immer mehr als die Hälfte aller Legehennen in der EU in Käfigen. "Eine Schande", finden die Tierschützer. Denn schließlich hat die EU bereits 2012 die konventionellen Käfige verboten.

Allerdings wurde der Industrie eine Hintertür offen gehalten. Käfige waren weiter erlaubt, sie mussten nur statt bisher mindestens 550 künftig mindestens 750 Quadratzentimeter groß sein. Ob sich alle Halter an die neuen Vorschriften halten, darf bezweifelt werden. Experten gehen davon aus, dass zumindest zehn Prozent der Käfige nicht umgestellt wurden. Wie so oft gilt: Wo kein Kläger, da kein Richter. "Es gibt ja keine unterschiedliche Kennzeichnung für die alten und die ausgestalteten Käfige, das macht die Kontrollen nicht leichter", erklärt ein Branchenkenner.