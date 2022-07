In den USA steht am Mittwoch schon die nächste Zinsanhebung auf dem Programm

Die immer weiter steigenden Verbraucherpreise zehren an der Kaufkraft der US-Bürger. Die Inflationsrate lag zuletzt bei 9,1 Prozent – der höchste Stand seit Ende 1981. Viele Experten und auch die Notenbanker waren von dem erneuten Inflationsschub kalt erwischt worden.

Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt hat erst am vergangenen Donnerstag die Zinswende eingeleitet und weitere Zinsanhebungen in Aussicht gestellt. Die Währungshüter hoben den Leitzins auf 0,50 Prozent an. Die Negativ-Zinsen wurden abgeschafft: Banken müssen nun nicht mehr dafür zahlen, wenn sie bei der Notenbank überschüssiges Geld parken. Die Euro-Notenbank hatte zuvor letztmalig im Jahr 2011 die Zinsen angehoben.miba