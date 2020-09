Impfstoffsuche beflügelt Geschäft bei Anlagenbauer Zauner

Der Anlagenbauer Zauner mit Sitz in Wallern im Bezirk Grieskirchen kommt offenbar gut durch die Coronakrise und dürfte von der Suche nach einem Impfstoff sogar profitieren: Nachdem das Unternehmen den Umsatz im per 31. März abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 um 35,3 Prozent auf 133,5 Mio. Euro gesteigert hat, rechnet man heuer nochmals mit zehn Prozent Plus, berichteten die "Oberösterreichischen Nachrichten". Derzeit werden sogar 60 Mitarbeiter gesucht.

Umrüsten

Zauner hat sich in den vergangenen Jahren breit aufgestellt. Dass das Unternehmen nicht nur für Fernwärme- und -kältesysteme oder Kraftwerkstechnik zuliefert, sondern auch für die Pharmabranche, dürfte ihm heuer - anders als vielen anderen - ein Umsatzplus bescheren.