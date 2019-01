Zwölf Wohnideen fürs ganze Jahr

APRIL: Nachbarschaften pflegen

Ob wir uns in unserem Daheim wirklich wohlfühlen, hängt auch davon ab, was in unserer direkten Wohnumgebung passiert. Ein netter Plausch mit den Nachbarn und gemeinsames Garteln im Grätzel machen viele Menschen glücklich. Dass Nachbarn zusammenkommen können, dafür braucht es Anlässe und geeignete Orte. Ganz oft aber ist beides leicht zu finden: Die Bewohner in der Wiener Hirschengasse in Mariahilf veranstalteten etwa dreimal einen „langen Tisch“ (Bild) mit einem gemeinsamen Essen. In Wien unterstützt die Gebietsbetreuung Stadterneuerung nachbarschaftliche Initiativen. www.gbstern.at