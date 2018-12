Zwischen Spektatkel und Naturschutz: Architektur in den Alpen

Ersatzbauten werden oft nötig, weil die Hütten in die Jahre gekommen sind. So wie die Seethalerhütte über der Dachstein-Südwand in Oberösterreich. 1929 direkt am Fels errichtet und mehrmals erweitert, tat sich in den vergangenen Jahren unter der Hütte durch das Schmelzen des Permafrostes ein Spalt auf. Kapelari: „Schon allein aus diesem Grund wurde ein Ersatzbau notwendig.“

Permafrost ist eine große Herausforderung. Gebäude müssen nämlich so geplant sein, dass die Wärme im Inneren bleibt und den ohnehin durch den Klimawandel gefährdeten Permafrost nicht zusätzlich auftaut.

Dazu kommt, dass vor Baubeginn mit Probebohrungen die Geologie des Geländes genau erforscht werden muss: handelt es sich um festen Fels oder nur um Geröll, das durch das Eis zusammengehalten wird? Peter Kapelari: „Bauwerke werden daher mit Anker oder tiefen Stützen im Boden fixiert, sodass sie beim Schmelzen des Permafrostes nicht abrutschen können.“

Da es in vielen höheren Lagen weder Kanal-, Wasser- noch Stromanschluss gibt, werden beim Alpenverein Hütten so geplant, dass sie autark funktionieren: Das gelingt mit Solarpaneelen an der Fassade, Klär- und Wasseraufbereitungsanlagen müssen mitbedacht werden. Peter Kapelari: „Bei den meisten Ersatzbauten erhöhen wir die Bettenkapazität nicht. Allerdings werden die Hütten größer, weil sich die Baubestimmungen hinsichtlich Fluchtwege, Personalunterkünften und Brandschutz geändert haben.“