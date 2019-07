Zweigstelle: Elegante Duft-Boutique

Am Bauernmarkt Nummer 11, unweit von Robertos Bar und schräg gegenüber vom Wrenkh, hat in der Wiener Innenstadt ein neues Geschäft aufgesperrt. Der Gründer des Blumen- und Accessoires-Geschäfts „ Zweigstelle – florale Konzepte“ in der Porzellangasse, Andreas Bamesberger, zeigt hier eine schöne Duftkerzen-Selektion von Cire Trudon.

Älteste Wachsmanufaktur der Welt