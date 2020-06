Zum Auto abstellen oder Geld verdienen

Gibt es in der eigenen Garage nicht genug Parkplätze, kann man in einem Haus in der Nähe einen Stellplatz erwerben oder mieten. Bei neu errichteten Objekten müssen sich Interessenten jedoch ein wenig gedulden. "Bei der erstmaligen Begründung von Wohnungseigentum an einer Liegenschaft gibt es Sonderregelungen", sagt Karin Sammer, Wohnrechtsexpertin des Österreichischen Verband der Immobilienwirtschaft (ÖVI). "Innerhalb der ersten drei Jahre ab Wohnungseigentumsbegründung kann man Wohnungseigentum an einem Stellplatz nur in Kombination mit einer Wohnung erwerben. Hausfremde Personen können zumindest innerhalb dieser Sperrfrist keinen Abstellplatz kaufen, selbst wenn mehr Plätze als Wohnungen vorhanden wären."

Privatpersonen, die ihr Geld in Immobilien anlegen wollen, entscheiden sich jedoch nur selten für einen Parkplatz. „Es kommt vor, dass Bauträger mehr Parkplätze errichten als sie müssten und dann ganze Stellplatz-Pakete zum Verkauf anbieten. Die Käufer sind meist Profis, das ist eine ganz spezielle Zielgruppe“, sagt Sandra Bauernfeind, Leiterin der EHL Immobilien Management GmbH.