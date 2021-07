Zubau für Gymnasium in Ottakring

Das Bundesrealgymnasium (BRG) am Schuhmeierplatz im 16. Wiener Gemeindebezirk wurde von der Bundesimmobiliengesellschaft ( BIG) saniert und erweitert. Unter dem neuen Sportplatz der Schule sind zwei Turnhallen und die Zentralgarderobe entstanden, der Bestand wurde generalsaniert. Nach den Plänen von B&M-Architekten wurde in zweijähriger Bauzeit ein zweistöckiger Erweiterungsbau errichtet. Darin finden zwei Stammklassen sowie Räume für Biologie, Physik und Chemie Platz. Die BIG als Bauherr und Eigentümer hat rund 14 Millionen Euro in die Sanierung und Erweiterung der Schule investiert. www.big.at