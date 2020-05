Zu Besuch bei "Marco Simonis – Bastei 10"

Simonis

Im rückwärtigen Teil ist die Atmosphäre eine andere: Hier gibt es Bilder und Bücher, Geschirr undWohnaccessoires. "Wir haben versucht, diesen Raum gemütlich zu gestalten. Der Kunde soll sich vorstellen können, wie die Stücke bei ihm zu Hause aussehen. Deshalb gibt es einen schön gedeckten Tisch und nicht einfach einen Stapel Teller", sagt. Die meisten Ideen kamen vom Eigentümer selbst, eine junge Architektin half dabei, unter den vielen Vorschlägen die richtigen auszuwählen und in einen Plan zu gießen. So wurden etwa die alten Kastenfenster und Türen möglichst original belassen und behutsam saniert.

"Spannend war die Frage, wie man die Räume verbindet und gute Abläufe schafft", sagt Planerin Delia Mark, die heute im Büro SNP Architektur tätig ist. "Vor allem eine Sichtachse vom Eingang durch den ersten bis in den zweiten Raum war wichtig. Wenn man am Abend draußen vorbeigeht, sieht man bis ganz nach hinten. Und man wird vielleicht neugierig und kommt am nächsten Tag wieder."

