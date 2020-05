Zeit der Abrechnung: Die Betriebskosten

Zwischen bunten Postkarten mit Urlaubsgrüßen, Rechnungen und Werbung sollte sich in den nächsten Wochen auch ein Kuvert der Hausverwaltung verstecken. Bis 30. Juni muss nämlich die Verwaltung die Betriebskostenabrechnung legen. Die meisten Bewohner bekommen die Abrechnung per Post zugeschickt. Doch das ist eine Fleißaufgabe der Verwaltung, Pflicht ist nur ein Aushang im Haus. Wer es genau wissen will, kann auch Einsicht in die Belege nehmen.