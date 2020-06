Zahlen Sie zu viel für Ihre Wohnung?

Wohnen ist in den vergangenen Jahren teurer geworden. Wie viel Geld der Vermieter verlangen darf, hängt vor allem von der Art der Immobilie ab: In Neubauwohnungen und Einfamilienhäusern ist die Höhe der Miete Vereinbarungssache. In einer Altbauwohnung (vor 1945 bzw. 1953 errichtet) gibt es jedoch gesetzlich festgelegte Obergrenzen.

Wer nach dem 1. 3. 1994 ein Objekt gemietet hat, bezahlt den sogenannten Richtwertmietzins. Seit der letzten Erhöhung im April liegt dieser in Wien bei 5,39 Euro pro Quadratmeter. Je nach Lage und Ausstattung beeinflussen außerdem verschiedene Zu- und Abschläge die Miethöhe.