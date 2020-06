Wohnungen werden immer teurer

Die hohen Preise in der Stadt und den Gemeinden im Speckgürtel zwingen immer mehr Familien weiter aufs Land zu ziehen. Vor allem im Burgenland kann man noch verhältnismäßig günstig kaufen: Neubau-Eigentum kostet 1584 Euro pro m², ein Einfamilienhaus ist für 1329 Euro pro m² zu haben. Sollte man hier zugreifen? "Alle Orte, die nicht mehr als 30 bis 40 Auto-Minuten von Wien entfernt sind, sind derzeit unterbewertet. Da ist Steigerungspotenzial drin", meint Malloth.

Auch in der Steiermark ist Wohnen noch leistbar: Eigentum-Erstbezug kostet hier im Durchschnitt 1725 Euro pro m², eine gebrauchte Wohnung bekommt man schon für 1040 Euro pro m².

Auch der freie Mietzins ist weiter gestiegen, wenn auch nicht so stark wie die Kaufpreise: Die deutlichste Preissteigerung (+ 6,42 %) gab es in Wien, die geringste (+ 0,54 %) im Burgenland. In der Bundeshauptstadt muss man mit einer durchschnittlichen Nettomiete von 8,78 Euro pro m² rechnen. "Obwohl die Kaufpreise stärker gestiegen sind, stürmen nicht alle zurück zur Miete. Eigentum bleibt attraktiv. Die krisensichere Anlageform steht dabei aber gar nicht an erster Stelle. Viele Käufer sehen Eigentum eher als persönliche Altersvorsorge", so Malloth.

Aufgrund der anhaltend großen Nachfrage erwartet Malloth für das Jahr 2012 weitere Preissteigerungen. In Wien und Salzburg sei jedoch teilweise das Ende der Fahnenstange erreicht, hier werden die Steigerungen moderater als bisher ausfallen. Schon im Vorjahr sind Wien und Salzburg bei der Steigerungsrate auf den 3. und 4. Platz abgerutscht. Die größten Sprünge gab es beim Erstbezug in Linz (+11,96 %) und den gebrauchten Eigentumswohnungen in Sankt Pölten (+11,77%).

In allen Bundesländern sind die Preise für Baugrundstücke weiter gestiegen: Das größte Plus gab es mit 7,79 Prozent in Vorarlberg – hier kostet der Quadratmeter nun durchschnittlich 315 Euro. In Tirol zahlt man rund 311 Euro und in Wien im Schnitt 525 Euro. Die günstigsten Baugrundstücke gibt es in der Steiermark, im Burgenland und in Kärnten

Zum Nachlesen: Der Immobilienpreisspiegel 2012 ist zum Preis von € 35,– (für Mitglieder € 27,–) beim Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder erhältlich. Tel.: 01/522 25 92,

office@wkimmo.at

www.wkimmo.at