Wohnung von Margarete Schütte-Lihotzky wird Museum

Eine Wohnung in Wien Margareten wird nun unter Denkmalschutz gestellt. Hier, im 5. Bezirk, hat die Wiener Architektin Margarete Schütte-Lihotzky 30 Jahre lang gelebt. Nun wird aus der Wohnung ein Museum. Margarete Schütte-Lihotzky hat als eine der ersten Frauen in Österreich Architektur studiert und die „Frankfurter Küche“ erfunden. 30 Jahre lang lebte die im Jahr 2000 verstorbene Architektin in der 55 Quadratmeter großen Wohnung mit Terrasse in der Franzensgasse und gestaltete sie nach ihren Anforderungen. Die Fliesen im Badezimmer sind noch originalgetreu, auch die von ihrem Mann, Wilhelm Schütte, gestalteten Möbelstücke im Wohnzimmer.

Die berühmte Küche

Die Originalküche kommt hier wieder hinein und ersetzt die jetzige. Finanziell unterstützt wird das Projekt von der Haus-Eigentümergesellschaft Wertinvest. Die Wohnung wird jetzt wieder in den Zustand gebracht, wie er von der Architektin bewohnt wurde. Ab Herbst kann das Museum dann besichtigt werden. Sozialer Wohnbau und Kindergärten zählten zu den Prestige-Projekten der Wiener Architektin, international berühmt ist sie durch die von ihr 1926 entwickelte Frankfurter Küche geworden, der Prototyp einer Einbauküche, die erste in Serie gefertigte Küche. Sie hat die Hausarbeit revolutioniert.

Architektin baute viele Wohnungen