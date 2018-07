Wohntelefon: Wie laut darf das Fußballspiel der Kinder sein?

Jalousien

Ich wohne in einer Gemeindewohnung und habe bei Wiener Wohnen angefragt, eine Außenjalousie montieren zu können. Es wurde mit der Begründung abgelehnt, dass alle Bauten unter Denkmalschutz stehen und an der Fassade nichts montiert werden kann. Stimmt das?Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Gemeindebauten unter Denkmalschutz stehen. Auf keinen Fall dürfen Sie ohne Zustimmung des Eigentümers Außenjalousien montieren. Machen Sie es trotzdem, stellt das eine Besitzstörung dar und der Vermieter kann Sie klagen. Ich rate Ihnen, schriftlich die von Ihnen beabsichtige wesentliche Veränderung anzuzeigen. In diesem Schreiben sollten Sie genau beschreiben, in welcher Art und Weise die Arbeiten durchgeführt werden. Lehnt der Vermieter nicht innerhalb von zwei Monaten ab, so gilt seine Zustimmung als erteilt. Lehnt er ab, können Sie noch einen Antrag bei der Schlichtungsstelle einbringen.

Airbnb

Ich habe meine Eigentumswohnung neu renoviert und möchte sie nun über Airbnb vermieten. Soweit ich weiß, müsste ich die Zustimmung aller anderen Eigentümer einholen. Ich würde aber ein Zimmer der Wohnung behalten und als Abstellkammer nutzen. Kann ich dann ohne Einverständnis der anderen die Wohnung über Airbnb vermieten? Laut § 16 WEG steht dem Wohnungseigentümer die Nutzung des Wohnungseigentumsobjektes zu. Er kann dieses grundsätzlich ohne Probleme vermieten, da das Wohnungseigentumsobjekt dann als Wohnung genutzt wird. Ausnahme dazu sind Vermietungen über Airbnb. So hat der OGH in jüngster Zeit zu diesem Thema entschieden, dass in einer Kurzzeitvermietung eines als Wohnung gewidmeten Wohnungseigentums-Objektes an Touristen eine genehmigungspflichtige Widmungsänderung gesehen wird. Angelehnt an diese Entscheidung müssten Sie daher die Zustimmung aller Wohnungseigentümer einholen. Die Zurückbehaltung eines Abstellraumes in der Wohnung alleine reicht meiner Meinung nach nicht aus. In einer anderen Entscheidung hat der OGH eine Widmungsänderung bei der touristischen Kurzvermietung deshalb festgestellt, da in einer solchen Vermietung ein Beherbergungsvertrag gesehen wurde.