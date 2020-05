Wie kündigt man die Verwaltung?

Ich bin Wohnungseigentümerin und wohne in einem Haus mit 200 Eigentumswohnungen. Ich vertraue der Hausverwaltung nicht mehr, es läuft vieles schief. Wie kann man die Verwaltung abberufen? Viele Eigentümer erscheinen nicht zu Hausversammlungen, das macht Abstimmungen schwierig. Wie kann ich das angehen?

Über die Kündigung oder auch die Bestellung einer Hausverwaltung entscheidet die einfache Mehrheit der Wohnungseigentümer nach Grundbuchsanteilen. Beschlüsse können entweder in der Eigentümerversammlung oder etwa schriftlich im Wege eines Umlaufbeschlusses gefasst werden. Für eine rechtswirksame Beschlussfassung sind jedoch einige formelle Voraussetzungen zu beachten: Ein Beschluss kann erst wirksam werden, nachdem allen Wohnungseigentümern Gelegenheit zur Äußerung gegeben wurde. Das heißt, dass alle Wohnungseigentümer über den Beschlussfassungsgegenstand verständigt und ihnen Gelegenheit für die Ausübung ihres Stimmrechts innerhalb einer angemessene Frist eingeräumt wurde. Nach Zugang der Abstimmungserklärungen ist in weiterer Folge die Bekanntgabe des Ergebnisses erforderlich, das wiederum schriftlich an alle Wohnungseigentümer und als Hausanschlag zu erfolgen hat. Sollten gravierende, grobe Pflichtverletzungen des Verwalters vorliegen, ist eine Abberufung durch das Außerstreitgericht auch auf Antrag nur eines einzelnen Wohnungseigentümers möglich.