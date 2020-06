Wer zahlt das kaputte Gerät?

Ich habe meine Eigentumswohnung inklusive Küche vermietet. Wer muss zahlen, wenn ein Gerät in der Küche defekt ist?

Wenn Sie eine funktionierende Küche vermietet haben, dies so im Mietvertrag vereinbart wurde und auch in der Höhe der Miete berücksichtigt ist, so müssen Sie auch für deren Funktionstüchtigkeit sorgen.

Ist das Gerät defekt, haben Sie es zu ersetzen, andernfalls hat der Mieter das Recht, die monatliche Miete entsprechend zu mindern.