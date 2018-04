Wohntelefon: Dürfen Mietwohnungen auf ein Jahr befristet sein?

Ich vermiete eine Eigentumswohnung. Ursprünglich wurde die Wohnung auf drei Jahre vermietet. Dann um jeweils ein Jahr verlängert. Das habe ich mit der Mieterin bereits viermal so vereinbart, wir haben ein gutes Einvernehmen. Ist das rechtlich eigentlich korrekt?

Nach ihrer Schilderung ist davon auszugehen, dass inzwischen ein unbefristetes Mietverhältnis vorliegt, da der vereinbarte Endtermin unwirksam und daher nicht durchsetzbar ist. Im Fall der Befristung eines Mietvertrages über eine Wohnung muss die dreijährige Mindestdauer eingehalten werden. Dies gilt auch für den Fall einer allfälligen Verlängerung. Falls Sie den Mietvertrag nach Ablauf von drei Jahren weder vertraglich verlängert noch aufgelöst hätten, hätte dieser gesetzlich zwingend einmalig also auf drei Jahre erneuert gegolten. In diesem Fall wäre Ihnen die Möglichkeit offen gestanden, den Mietvertrag nach Ablauf der weiteren drei Jahre aufzulösen. Würde der Mietvertrag auch nach Ablauf dieser drei Jahre ein weiteres Mal nicht aufgelöst, gilt er als auf unbestimmte Zeit erneuert.

Meine Familie besitzt gemeinsam ein Zinshaus. Die Immobilie soll nun parifiziert werden. Wir sind zu Dritt und sind uns nicht einig, wie wir eine unbefristet vermietete Wohnung im Dachgeschoß aufteilen sollen. Können alle an der Wohnung Miteigentümer werden?

Sollte unter den Miteigentümern Übereinstimmung im Hinblick auf die Wohnungseigentumsbegründung und die Zuteilung der einzelnen Objekte bestehen, könnte gemeinsam ein Nutzwertgutachten in Auftrag gegeben werden. Auf Grundlage des Nutzwertgutachtens und der für die einzelnen Objekte ermittelten Nutzwerte kann in der Folge anhand eines Wohnungseigentumsvertrages Wohnungseigentum begründet und im Grundbuch eingetragen werden.Ein aufrechter, unbefristeter Mietvertrag wird den Wert der Wohnung im Dachgeschoß mindern, eine Bewertung der einzelnen Wohnungen könnte etwa durch einen Immobiliensachverständigen durchgeführt werden. Miteigentum an einer Wohnung bzw. eines Wohnungseigentumsobjektes ist bei Personenmehrheit nur in Form einer Eigentümerpartnerschaft, bestehend aus zwei natürlichen Personen, möglich.