Dürfen alle mit dem Lift fahren?

Ich bin Mieterin einer Wohnung. Vor elf Jahren hat der Eigentümer die Mieter gefragt, ob sie sich an den Errichtungskosten für einen Lift beteiligen würden. Fünf Mieter haben zugestimmt und zehn Jahre lang monatlich 50 Euro gezahlt. Nur diese Mieter durften mit dem Lift fahren. Jetzt, nach Ablauf der zehn Jahre und Ende der Zahlungen, dürfen plötzlich alle Mieter, also auch jene, die sich nicht an den Kosten beteiligt haben, den Lift benützen. Es zahlen zwar jetzt alle die Betriebskosten des Liftes, aber ich finde das trotzdem unfair. Kann ich etwas dagegen tun?

Es liegt alleine in der Entscheidung des Eigentümers, welchen Mietern er die Benutzung eines nachträglich eingebauten Lifts gestattet. Daran ändert sich auch nichts, wenn einzelne Mieter für einen bestimmten Zeitraum einen Beitrag zu den Errichtungskosten geleistet haben. Dass dieser von Ihnen bezahlte monatliche Beitrag verglichen mit den Gesamterrichtungskosten „angemessen“ war, dürfte nach Ihren Angaben nicht wirklich bezweifelt werden können. Solange also jetzt alle Nutzer des Liftes tatsächlich an den laufenden (Betriebs-)Kosten des Liftes mitbezahlen, können Sie meiner Ansicht nach dagegen nichts unternehmen.

Unsere Wohnungseigentums-Anlage besteht aus vier Häusern mit insgesamt 22 Wohnungen. In unserem Haus gab es nie größere Reparaturen, bei den anderen schon. Wir haben immer in die Rücklage eingezahlt und alles mitfinanziert, hatten aber selbst nie etwas davon. Können wir, also unser Haus, aus der Verwaltung aussteigen? Müssen alle einverstanden sein?