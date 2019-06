Wohnraum für Superreiche

Beste Lage, Aufzug bis in die Wohnung, stilvolles Entree, uneingeschränkter Ausblick, Hubschrauberlandeplatz: was beim Thema Wohnen Luxus ist, das bestimmen die Abnehmer. Neuester Trend: Markennamen. Wer es sich leisten kann, ist nicht nur von Kopf bis Fuß in Armani oder Versace gehüllt, sondern auch die Villen und Penthouses der Wahl sollen den Stempel von Stardesignern tragen. Dafür ist diese Zielgruppe bereit tief in die Tasche zu greifen.

Luxuswohnungen

Auch in Wien brummt das Geschäft mit den Superreichen. Wer momentan durch den ersten Wiener Bezirk spaziert, stellt fest, dass im -Segment-Segment so viel gebaut wird wie noch nie. Doch Wien ist damit nicht allein. In vielen Großstädten entwickelt sich die Kategorie Luxus abgekoppelt vom restlichen Markt. Die Kaufwünsche der Superreichen verschieben die Grenzen dessen, was man bisher bereit war, zu zahlen.

Telegrafen Centrale