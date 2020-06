Wohnen wie zu Omas Zeiten

Vintage oder Shabby Chic, rustikal oder altmodisch: Es gibt viele Begriffe für diesen speziellen Look. Er entsteht, wenn man abgeplatzten Lack, Pastelltöne und grobe Textilien mit modernen Einzelteilen kombiniert.

Sonja Bannick und Stefanie Rathjens geben in ihrem Buch "zeitlos Shabby" Deko-Tipps und Arbeitsanleitungen für jeden Raum. Besonders gerne greifen die beiden zu Farbtopf und Pinsel. Denn vom Esstisch, über die Kommode bis zum Bilderrahmen, kann man so gut wie alles bemalen. Acrylfarbe hat sich besonders bewährt.

"Wir bevorzugen Farben wie Altweiß, Creme, Reinweiß und Elfenbein, aber da hat jeder seine eigenen Lieblinge. Stehen Sie zu Ihren Farben und richten Sie sich nicht nach Trends", betonen die Autorinnen. Das gute Stück muss fett- und staubfrei sein und wird am besten leicht abgeschliffen. Oft reicht ein Anstrich, der die Maserung des Holzes durchschimmern lässt.



Um einen schönen Shabby-Effekt zu erzielen, werden am besten mehrere Schichten in verschiedenen Farbtönen – zum Beispiel Altweiß, Hellgrau und wieder Altweiß – aufgetragen. Ist die Farbe trocken, werden die Kanten mit Schleifpapier abgeschmirgelt.