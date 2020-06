Wohnen mit historischen Fresken und Fassaden

In einem Denkmal zu wohnen, ist etwas Besonderes – doch man trägt auch eine besondere Verantwortung: „Steht ein Gebäude – egal, ob Zinshaus, Villa oder Bauernhaus – unter Denkmalschutz, sind Veränderungen nur mit Bewilligung des Bundesdenkmalamtes zulässig“, sagt Stefanie Werinos, Rechtsanwältin und Partnerin der Kanzlei Vavrovsky Heine Marth. Egal ob kleiner Umbau oder große Sanierung – loslegen darf man erst, wenn man sowohl die Genehmigung des Bundesdenkmalamtes ( BDA) als auch jene der Baupolizei (in Wien MA 37) hat.

Der Charakter und das Wesen des Denkmals dürfen nicht wesentlich verändert werden. Wenn bauliche Maßnahmen wie ein Wanddurchbruch geplant sind, überprüft ein Experte des BDA die Situation vor Ort. „Wir haben schon außergewöhnliche Dinge gefunden. In einer Wohnung haben wir ein großes Fresko aus der Zeit um 1780 entdeckt. Zu sehen sind mehrere Nischen mit Vasen darin. Dieses Motiv löst sozusagen die Wandgrenze auf und führt optisch in die Tiefe. Die Eigentümerin hat die Malerei freilegen lassen“, erzählt Friedrich Dahm, Landeskonservator für Wien des Bundesdenkmalamts. Gefällt ihr das Fresko nicht mehr, darf die Bewohnerin es auch wieder übermalen lassen – allerdings nur vom Profi und nur mit bestimmten Farben, die das Kunstwerk schützen. „Das wird alles bei uns dokumentiert. Man darf diese Wand natürlich nicht entfernen und auch keine Leitungen verlegen“, sagt Dahm. „Die meisten Bauherren sind sehr kooperativ und stolz darauf, wenn sie in einem Denkmal wohnen.“

Wer in einer so besonderen Immobilie lebt, weiß das für gewöhnlich: Denn wenn man ein Haus oder eine Wohnung kauft, schaut man ins Grundbuch. Und dort ist auch der Denkmalschutz eingetragen. Mieter können bei der Hausverwaltung nachfragen.