Wohnen in der Wiener Arndtstraße

Die Consulting Company errichtet unmittelbar angrenzend an den im Herbst 2016 eröffneten wohn:park:zwölf demnächst weitere 38 Wohnungen zwischen 40 und 65 Quadratmeter. Zudem entstehen im Dachgeschoß zwei großzügige Vierzimmereinheiten mit bis zu 143 Quadratmeter. Alle Einheiten verfügen über Freiflächen und eingerichtete Küchen, Fertigstellung ist im Herbst 2018.

www.consulting-company.at

Ein perfekter Start für die Branche

Foto: /COPYRIGHT BILL LORENZ Zum 18. Mal lud der Wiener Immobilienunternehmer Eugen Otto zum Neujahrscocktail in das Wiener Hotel Sacher und mehr als 300 Gäste waren seiner Einladung gefolgt. „Ein gutes und erfolgreiches Jahr liegt hinter uns und wir sind stolz darauf, dass wir die größten Projekte, die es aktuell im ersten Bezirk gibt, derzeit als Makler begleiten dürfen“, sagt Otto.

Foto: /COPYRIGHT BILL LORENZ Zudem wurde die Eröffnung einer 100 Quadratmeter großen „Otto Immobilien Boutique“ angekündigt. In dem Geschäftslokal in der Zedlitzgasse 1 wird auch ohne vorherige Terminvereinbarung persönliche Beratung geboten. Präsentiert wird interaktiv unter anderem mittels Virtual-Reality-Brille auf einem 55 Zoll großen Touchscreen. www.otto.at

Attensam-Mitarbeiter konstruiert Schaufel

Foto: Attensam Marius Drange arbeitet seit vielen Jahren für das Unternehmen und entwickelte nun einen Schneeschieber, der das Räumen erleichtert. Das Schild ist zwei Mal größer als bei herkömmlichen Modellen, das Patent dazu wurde bereits angemeldet. www.attensam.at

Frisch gebackener Partner bei Rustler

Foto: /Julia Wegerer Mit Markus Brandstätter wurde nun der Gesellschafterkreis des Wiener Unternehmens auf sechs Personen erweitert. Seit 14 Jahren ist er in verschiedenen Funktionen für die Gruppe tätig und konnte vor allem den Bereich Immobilienentwicklung erfolgreich am Wiener sowie Berliner Markt positionieren. www.rustler.eu

Neue Marke: Raiffeisen WohnBau

Foto: studio@davidsailer.com/David Sailer IMAGES Neben dem Leasing-Finanzierungsgeschäft ist die Raiffeisen-Leasing auch als Entwickler und Bauträger tätig. Aufgrund des immer größer werdenden Portfolios waren ein neuer Außenauftritt und eine strategische Weiterentwicklung des Unternehmens notwendig. Der neue Name hat sich aus dem Selbstverständnis selbst definiert. www.raiffeisen-wohnbau.at

Ein Konzept für das Büro von morgen

Foto: myhive Die Immofinanz bietet nun im „Business Park Vienna“ am Wienerberg ein neues Service an. „myhive“ soll den Arbeitsalltag neu definieren, wobei man sich bei der Gestaltung weg vom klassischen Bürohaus hin zum Luxushotel orientiert. Einladendes Design, helle Farben und Materialien in allen Bereichen sollen innen wie außen für Wohlfühlatmosphäre sorgen. Ein Welcome Desk im Entrée erinnert an eine Rezeption, wobei die Lobby als zentrale Begegnungszone, inklusive dezenter Hintergrundmusik, fungiert.

Foto: myhive In der Lounge soll man sich für Meetings, Pausen oder eine kurze Auszeit im Ruheraum für ein „power nap“ zurückziehen können. Abstellplätze für Fahrrad und Auto sind ebenfalls vorhanden. Zudem können Besorgungen oder die Services von Wäscherei, Schneider und Schuster in Anspruch genommen werden. Weitere Büroobjekte in ganz Europa sollen folgen. www.myhive-offices.com