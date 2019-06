Wohnen in der Küche

Dass Leo Schulmeister seit Jahren bei Möbeln mitmischt, hat gute Gründe. „Es gibt die großen Häuser. Und es gibt kleine wie mich, die mit Individualität punkten. Komplettausstatter heißt bei uns: Wände, Boden, Beleuchtung, Türen – alles“, so Schulmeister. Zur Eröffnung feierte Schulmeister mit einer großen Party – und ließ Starkoch Johann Lafer einfliegen. Denn Küchen sind die Spezialität beider Herren. Was eine gute Küche ausmacht, wollen wir wissen?

Ablauf muss stimmen

„Der gesamte Ablauf der Küche muss passen“, erklärt Schulmeister. „Also: Geräte in der richtigen Höhe, ein guter Materialmix, alles an seinem logischen Platz.“ Johann Lafer fügt hinzu: „Überlegen Sie genau, was Sie in Ihrer Küche wirklich brauchen und was nicht. Investieren Sie nur in Dinge, die Sie nützen. Es bringt nichts, etwas anzuschaffen, das man nach zwei Jahren wieder rausschmeißt.“

Matt statt Hochglanz