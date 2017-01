Wohnen in den "Steinterrassen"

Der oberösterreichische Immobilienentwickler Consulting Company startet in der Wiener Leyserstraße mit dem Bau seines zweiten Projektes in der Bundeshauptstadt. Die Fertigstellung für 2018 geplant. Errichtet werden siebzig Eigentums- und Vorsorgewohnungen, ein Kindergarten, ein Neubau der bestehenden Polizeiinspektion sowie Ordinationsflächen. Die Zwei- bis Drei-Zimmer-Einheiten verfügen über Größen zwischen 45 und 78 . www.consulting-company.at

Jobrotation: Ingo Hartlief wird zum Fellow

RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors) hat dem Vice-CEO von Corpus SIREO durch das „Fellowship by Nomination“ den Titel Fellow verliehen. Ausschlaggebend war hier vor allem sein Engagement bei der Weiterentwicklung des Asset Managements in Deutschland. www.rics.org

Projekt: Ein Townhouse im Achten

In der Trautsongasse 8 in der Wiener Josefstadt entsteht bis 2018 das Projekt „The Son“. Für die 14 Eigentumswohnungen (60 bis 120 ) bietet Investor Vestwerk ein Zusatzpackage an, welches maßgeschneiderte Bäder und Küchen bis hin zu hochwertigen Einbaulösungen beinhaltet. www.vestwerk.com

Produkt: Energieberatung 2.0

Das OFI (Österreichisches Forschungsinstitut für Chemie und Technik) hat mit dem Büro für nachhaltige Kompetenz ein unterstützendes Tool für Beratungsgespräche entwickelt. „EnBe2.0“ ist anwendungsfreundlich und richtet sich vor allem an Privatpersonen. www.ofi.at

Unternehmen: Partner seit 1. Jänner

Foto: /Andreas Hafenscher Wienerberger und Tondach Gleinstätten bündeln ihre heimischen Aktivitäten im Wand- und Dachziegelbereich. „Mit der Zusammenlegung gehen wir einen wichtigen Schritt in Richtung eines Baustoffpartners für die Gebäudehülle“, sagt Wienerberger-Geschäftsführer Christian Weinhapl.

Projekt: Neuer Recyclinghof

Der Entwurf des ortsansässigen Büros Vandealps architecture konnte sich bei dem geladenen Wettbewerb durchsetzen. Auf dem 11.000 großen Areal wird ab Ende August 2017 ein funktionaler Bau- und Recyclinghof errichtet. Die Fertigstellung ist für 2018 geplant. www.salzburg-wohnbau.at

Wichtige Termine 2017

14.–17. März: MIPIM

Eine der größten Immobilienmessen der Welt findet im französischen Cannes statt. Investoren, Entwickler und Regionen präsentieren ihre neuesten Projekte und Pläne. www.mipim.com

6.–7. April: Real Estate Circle

Die Konferenz mit Immobilienexperten findet auch heuer wieder im Falkensteiner Balance Resort in Stegersbach statt. www.businesscircle.at



10.–12. Mai: Möbel Austria

Für Fachbesucher: Im Messezentrum Salzburg werden aktuelle Möbel- und Küchentrends gezeigt. www.moebel-austria.at



31. August– 4. September: Internationale Gartenbaumesse Tulln

Eine der größten Blumenschauen Europas lockt Jahr für Jahr Tausende Garten-, Pflanzen-, Gemüse-, Obst- und Blumenfreunde auf das Messegelände im Tullnerfeld. www.messe-tulln.at

13.–17. September: Herbstmesse in Klagenfurt

Die Publikumsmesse deckt verschiedene Bereiche wie Bauen, Energie, Möbel und Wellness ab. www.kaerntnermessen.at



29.September –1. Oktober: Bau & Energie Wieselburg

Schwerpunkte wie Alternativenergie und Nachhaltigkeit stehen im Mittelpunkt der Fachmesse. www.messewieselburg.at

4.– 6. Oktober: Expo Real

Bei der internationalen Fachmesse für Immobilien und Investitionen in München sind Entwickler und Investoren vertreten. www.exporeal.net



9.– 10. November: 4. Österreichischer Verwaltertag

Bei dem vom ÖVI veranstalteten Tag im Hotel Crowne Plaza Salzburg werden Vorträge zu aktuellen Themen gehalten. www.ovi.at



22.– 24. November: re.comm

Bewährtes Branchenforum in Kitzbühel. www.recomm.eu