Wohnen im historischen Baujuwel

Die KWB (Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH) aus St. Margarethen hat mit dem japanischen Partnerunternehmen WB Energy in der Stadt Tono die erste Hackschnitel-Heizung in Betrieb genommen. Eingesetzt wird sie in einem Thermalbad in der Stadt Onsen. Errichtet wurde eine Doppelanlage mit je 120 Kilowatt. Als Brennstoffgewinnung wird derzeit auf Restholz eines nahe liegenden Sägewerks gesetzt. www.kwb.at