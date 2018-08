 Wohnungseigentum:  Wer zahlt was?

Die Fassade bröckelt, der Regen tropft durch das Dach und das Gras wuchert im Innenhof in alle Richtungen. Im Inneren des Hauses tummeln sich rund 60 Hausbewohner, die gleichzeitig auch Wohnungseigentümer sind und diskutieren. Wer bezahlt wie viel für welche Reparatur? Was muss tatsächlich saniert werden? Und wer ist überhaupt zuständig?

In einem Haus voller Wohnungseigentümer ist die Antwort – zumindest was die letzte Frage betrifft – relativ einfach: Jeder.

„Während die einzelnen Wohnungseigentümer eine Erhaltungspflicht hinsichtlich ihrer eigenen Wohnung trifft, hat die Wohnungseigentümergemeinschaft für die ordnungsgemäße Erhaltung der allgemeinen Teile des Hauses zu sorgen“, erklärt Rechtsanwältin Simone Maier-Hülle von Müller Partner.

Die ordnungsgemäße Erhaltung der allgemeinen Teile reicht vom Dach über den Lift, die Fenster am Gang, die Wasserrohre, elektrische Leitungen und die Fassade bis hin zum Rasenmähen im Sommer und Schneeräumdiensten im Winter. Wer wie viel zahlen muss, ist situationsabhängig zu entscheiden und hängt von den individuellen Vereinbarungen der Wohnungseigentümergemeinschaft ab.

Bei einem Wasserrohrbruch teilt sich die Kostenfrage beispielsweise auf. „Die Kosten der Behebung des Rohrbruches trägt die Eigentümergemeinschaft, auch wenn sich das gebrochene Rohr in der Wohnung eines Miteigentümers befindet. Die Behebung des Schadens in der Wohnung wird in der Regel über die Gebäudeversicherung des individuellen Eigentümers abgewickelt“, weiß Rechtsanwalt Peter Hauswirth.