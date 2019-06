Wohn-Hochhäuser zum Geburtstag

Auch was Nachverdichtungen betrifft, wagt sich das ÖSW auf neues Terrain: In Innsbruck wurde 2018 eine Tankstelle für ein Studentenwohnheim der Stuwo überbaut. „Wir haben sogar einen Zeitverlust bei der Liegenschaftsentwicklung in Kauf genommen, damit das Projekt so gut werden konnte,“ sagt Pech, „Derzeit arbeiten wir an Nachfolgeprojekten.“

Als Pionier bei Wohntürmen machte sich das ÖSW bereits 2015 einen Namen. Damals wurde der 85 Meter hohe Leopoldtower in Wien-Floridsdorf fertiggestellt. Den Entwurf lieferte querkraft architekten. 2018 folgte Hoch 33 in Favoriten. Derzeit wird am Wohnhochhaus „The Marks“ bei den Wiener Gasometern gearbeitet. Das Gebäude mit 35 Etagen wurde vom Architekturbüro Rüdiger Lainer + Partner entworfen, 2022 soll es fertig gebaut sein. In Linz entsteht parallel dazu bis zum Herbst die „Grüne Mitte“ mit 167 frei finanzierten Wohnungen. „Auch 70 Jahre nach der Gründung steht ein Ziel von damals noch immer im Vordergrund: die Schaffung von leistbaren Wohnraum“, so Wahlmüller.