"Wir müssen die Ressource Boden radikal schützen"

Wie kommt es eigentlich, dass ausgerechnet in Österreich der Bodenverbrauch so hoch ist?

Das liegt vor allem an einer systematischen Schwäche der Raumordnung. Die Flächenwidmung obliegt den Gemeinden. Diese stehen unter dem großen und unmittelbaren Druck, Grundstücke entsprechend den Wünschen der Bürger zu widmen. Das sind oft schwierige Vis-a-vis Situationen, in denen es eine Überforderung bedeutet, ein abstraktes Gemeinwohl über das Bedürfnis des bekannten Gemeindemitglieds zu stellen. In Bayern können sich die Gemeinden hier auf Vorgaben auf Bezirksebenen berufen, hier liegt die Raumordnungsverantwortung eine Ebene höher.

Was muss geschehen, dass die CO2-Emissionen rund ums Bauen, die ja einen großen Brocken des gesamten Ausstoßes ausmachen, sinken?

Ein Drittel des CO2-Ausstoßes im Bereich des Bauens entfällt auf die Gebäude selbst, dort vor allem auf Wärme. Zwei Drittel entstehen aber durch den Verkehr, der durch die Siedlungsstrukturen induziert wird in denen die Gebäude stehen. Diese Siedlungsstrukturen werden seit Jahrzehnten für das Auto ausgelegt: Aktuell gibt es in rund 30 Prozent der Gemeinden keine Nahversorgung mehr – ohne Auto geht es hier kaum. Es ist eine große Herausforderung für die Zukunft, die Strecke zur Arbeit, zur täglichen Versorgung, zu Ärzten und Schulen so zu gestalten, dass sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden kann.

Sie betonen immer wieder, gute Baukultur muss schön sein. Das verwundert: Ist Architektur nicht eher eine Geschmacksfrage?

Es stimmt, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Aber weil man nur sieht, was man weiß, braucht das Auge Schulung. Bauen ist nur vermeintlich Privatsache, denn das Ganze – die Siedlung, das Quartier – entsteht aus vielen einzelnen Gebäuden. Es braucht gestalterisches Wissen und einen roten Faden. Wir wünschen uns deshalb, dass die natürliche Neugier von Kindern auf Raum und Ästhetik gelenkt wird. Kinder zu fragen, was ihnen gefällt und warum sie einen Ort mögen oder nicht, lassen sie bewusster hinsehen. Wir glauben uns vermeintlich in Räumen auszukennen , weil uns der Computer fantastische 3D-Welten anbietet. Aber das Erlebnis eines realen Raums, etwa das Eintreten in ein hohen, düsteres Kirchenschiff ist nicht vergleichbar mit dem Erlebnis am Bildschirm. Die echte Raum-Zeit-Bewegungserfahrungen ist viel prägender.

Wie gut ist Österreichs Baukultur?

Österreich verfügt immer noch über eindrückliche Landschaften und intakte Orte. Wien hat zum wiederholten Mal das Prädikat „die lebenswerteste Stadt der Welt“ bekommen. Das alles sollte man nicht kleinreden und es hat viel mit gelungener Baukultur zu tun. Außerdem verfügt Österreich über ein beträchtliches baukulturelles Erbe und über eine gute Architekturausbildung. Aber,- und ich wiederhole mich –: um Qualität zu bewahren und zu entwickeln müssen wir verstehen, dass unser Raum eine endliche Ressource ist.