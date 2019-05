Wildtiere willkommen: Nützlinge erleichtern die Gartenarbeit

Schnecken, Blattläuse, Maulwürfe: Wenn wir an Tiere im Garten denken, dann kommen uns schnell Schädlinge in den Sinn. Doch die Vielfalt an Insekten und Kleintieren ist wesentlich größer: Schmetterlinge, Regenwürmer, Asseln, Tausendfüßler und Hunderte andere Tiere bevölkern unsere Gärten. Und sie sind fleißige Helfer: Sie agieren als natürliche Schädlingsbekämpfer, bestäuben Obst und Gemüse, bereiten die Böden auf und helfen bei der Pflanzenverbreitung.