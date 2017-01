Wieviel kostet Bauland in Österreich?

Kirchschlag in der Buckligen Welt: 41,73 Euro pro Quadratmeter. Oberndorf bei Salzburg: 202,41 Euro. Wien-Hietzing: 685,65 Euro. Die Preisspanne für Baugrundstücke ist groß. Wer wissen möchte, wie viel Bau- oder Grünland in seinem (künftigen) Heimatort kostet, kann diese Zahlen kostenlos auf www.bodenpreise.at abrufen. Mit diesem neuen Service richtet sich IMMOunited erstmals nicht nur an die Immobilienbranche, sondern auch an Private.

Foto: Yvonne Prancl - Fotolia Suchen kann man die gewünschte Gemeinde entweder über eine Liste (sortiert nach Bundesländern und Bezirken) oder per Klick auf eine Österreich-Karte. Ausgewiesen wird jeweils der mittlere Kaufpreis (Median). IMMOunited hat dafür alle im Grundbuch eingetragenen Verträge von Anfang 2009 bis Ende 2016 ausgewertet. Im Einzelfall können diese Zahlen von den tatsächlich erzielbaren Kaufpreisen abweichen.

Genaue Bewertung

Konkrete Grundstücke kann man für 144 Euro bewerten lassen. Dafür müssen in einem Online-Formular neben der genauen Adresse und Größe des Grundstücks auch Angaben zur Lage, zu Risiken wie einer Hochwasser-Gefahrenzone oder Vorzügen wie einer unverbaubaren Fernsicht gemacht werden. Der dann ermittelte Marktwert ist eine sehr genaue Einschätzung. Das Bewertungsgutachten eines Sachverständigen kann jedoch auch diese Berechnung nicht ersetzen.