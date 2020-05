Wiener Wohnraum für jede Geldbörse

Hyde Park Number One. Londons edelste Adresse verspricht einen unglaublichen Blick über die Stadt, Zimmerservice vom benachbarten Mandarin-Hotel, schusssichere Fenster – und Preise von durchschnittlich 7,2 Millionen Euro für ein Apartment. Die teuerste Wohnung soll für schwindelerregende 170 Millionen Euro den Besitzer gewechselt haben.



Von Preisen wie in London, Paris oder New York sind wir in Wien weit entfernt. Doch auch hierzulande wird Wohnen immer teurer: "Sogar in durchschnittlichen Lagen des 6., 7. oder 9. Bezirks werden heute Preise von mehr als 5000 Euro pro Quadratmeter erzielt", sagt Sandra Bauernfeind, Leiterin der Wohnungsabteilung bei EHL Immobilien. Sie rechnet damit, dass auch im Jahr 2012 Nachfrage und Kaufpreise weiter steigen werden.