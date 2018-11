Wiener Textilviertel: Noch mehr Luxus für die City

Ein kleiner Bagger schiebt Steine und Schutt weg, die Luft ist staubig und Bauarbeiter huschen mit schwerem Gerät vorbei. In der Werdertorgasse 5-7 in der Wiener Innenstadt wird derzeit ein ehemaliges Bürogebäude der Erste Group zu einem Immobilienprojekt namens „Am Werdertor“ umgebaut. „Die Bauarbeiten gehen gut voran“, sagt Petra Teufelsdorfer von Piment Immobilien, „Die ersten Wohnungen sind bereits verkauft.“

Das „Am Werdertor“ ist eines von mehreren Luxusprojekten im so genannten Textilviertel im Nordwesten des Innenstadt-Bezirks. Rund um die Adressen Marc Aurel Straße und Salzgries siedelten sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Textilhändler an – daher stammt der Name des Grätzels. Allerdings erlebte die Gegend in den vergangenen Jahrzehnten durch viele leer stehende Geschäftsflächen eher einen Abschwung. Seit sich aber das Kempinski am Ring angesiedelt hat und einige internationale Möbelhersteller Flagshipstores eröffnet haben, geht es im Textilviertel wieder aufwärts. „Die guten Lagen im ersten Bezirk schließen das Textilviertel mit ein“, so Michaela Orisich von Otto Immobilien.