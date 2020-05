Wie viel ist meine Wohnung wert?

Immobilie

Vor allem Eigentümer von Einfamilienhäusern neigen dazu, den Wert ihrerzu überschätzen. "Viele finden ihr Haus schöner als es für den durchschnittlichen Marktteilnehmer ist – vor allem, wenn vieles in Eigenleistung erbracht wurde", sagtGeorg Edlauer, Gerichtssachverständiger und Geschäftsführer der Realkanzleiin Niederösterreich . Er rät von privaten Bewertungsversuchen ab: "Es hat keinen Sinn, irgendwelche Tabellen im Internet auszufüllen. Die Größe eines Grundstücks sagt zum Beispiel nicht viel aus. Es macht einen Unterschied, ob es flach oder geneigt ist. Wenn es geneigt ist, kommt es darauf an, wie steil und in welche Himmelsrichtung. Ist ein Grundstück lang und schmal, ist es schwieriger und teurer zu bebauen und daher auch weniger wert als ein Grund mit dem idealen Längen-Breiten-Verhältnis von zwei zu drei."Auch wenn ein Objekt nicht zur Umgebung passt, kommt man allein mit der Berechnung nicht weit. Hier ist Marktkenntnis gefragt. Ein Beispiel: Eine sehr luxuriöse Villa mit 600 Quadratmeter Wohnfläche kann rein rechnerisch eine Million Euro wert sein. Steht das gute Stück im nördlichen Waldviertel wird der Bewerter einen sogenannten Marktanpassungsabschlag vornehmen. "Findet man in einem strukturell benachteiligten Gebiet keinen Käufer für eine, kann dieser Abschlag in Ausnahmefällen bis zu 60 oder 70 Prozent betragen", sagt. "Andererseits wird in einer besonderen Lage – zum Beispiel ganz oben am Sonnenhang mit unverbaubarem Fernblick – auch für ein Abbruchhaus viel Geld bezahlt.