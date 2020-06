Wie kann ich mich gegen Lärm wehren?

Ich bin Eigentümer einer Wohnung. Direkt über mir wohnt eine Familie mit acht Kindern, die ständig Lärm machen, herumlaufen und springen. Ich möchte prüfen lassen, ob die Trittschalldämmung in Ordnung ist, aber der Wohnungseigentümer will niemand hineinlassen. Darf er mir den Zutritt verweigern? Wie soll ich weiter vorgehen?

Ein Wohnungseigentümer ist prinzipiell nicht verpflichtet, einem anderen Eigentümer Zutritt zu seiner Wohnung zu gestatten. Wenn der Nachbar nicht bereit ist, gegen den Lärm Abhilfe zu schaffen, bleibt nur die Möglichkeit, mit Unterlassungsklage gegen den Nachbarn vorzugehen. Dann wird im Rahmen des Gerichtsverfahrens geklärt, ob eine unzumutbare Lärmbelästigung vorliegt und der Nachbar gegebenenfalls dazu verurteilt, eine das ortsübliche und zumutbare Maß überschreitende Lärmentwicklung zu unterlassen. Die Wahl der Mittel bleibt dabei dem Nachbarn überlassen – sei es, dass er sich künftig leiser verhält oder bauliche Schallschutzmaßnahmen ergreift.

Ich bin Eigentümer einer Wohnung in einem Haus mit 30 Parteien. Der Hausverwalter trifft sich regelmäßig mit vier bis fünf Eigentümern und bespricht mit ihnen, was anliegt und welche Punkte auf die Tagesordnung der Eigentümerversammlung kommen. Ist das rechtens? Was muss ich tun, damit auch andere Themen besprochen werden?