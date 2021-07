Wie entwickelt sich der Hotelmarkt?

.

„Trotz des verhaltenen Starts in diesem Jahr rechnen wir mit einem guten Ergebnis für den österreichischen Hotelinvestmentmarkt, das eventuell die beiden letzten Jahre sogar übertreffen wird. In einem verhältnismäßig kleinen Markt wie Österreich sind es oft ein paar größere Transaktionen, die für die Entwicklung des Marktvolumens entscheidend sind. Investoren aus dem In- und Ausland interessieren sich für Investments in die Luxushotellerie, was die Verkäufe des „The Ritz-Carlton“ Hotels an Verny Capital aus Kasachstan und des „Bristol“ Hotels an Elisabeth Gürtler vom Hotel „Sacher“ belegen. Bei diesen Transaktionen spielten vor allem die herausragenden Lagen der Objekte eine große Rolle. Im Vorjahr wurden mit dem Hotel „Palais Hansen Kempinski Vienna“ am Schottenring und dem Boutiquehotel „The Guest House Vienna“ zwei Häuser aus dem 5-Sterne Segment eröffnet. Im Februar 2014 folgte das Hotel „Meliá Vienna“ in den obersten Etagen des Donau-City Towers. Die für Ende Juni geplante Eröffnung des „ Park Hyatt“ Luxushotels in Top-Innenstadtlage wird ebenfalls mit Spannung erwartet. Einen Entwicklungsschwerpunkt wird das Gebiet um den neuen Wiener Hauptbahnhof bilden. Neben bereits eröffneten Hotels wie dem „Meininger“ oder dem „A&O“ werden hier bis 2015 ein „ Motel One“, ein „Star Inn“ Hotel sowie das Hotel „Schani“ eröffnen. Wien zählt seit Jahren zu den Top-Städtedestinationen in Europa und führt zudem seit Jahren die Liste der weltweit angesehensten Kongressdestinationen an – weit vor Paris, Berlin und Barcelona. Dementsprechend wird 2014 das Angebot an Hotelzimmern auf ca. 33.000 anwachsen.“