Wer zahlt den Energieausweis?

Erhaltungspflicht

Fenster sind Teil der Außenhaut des Gebäudes und gehören damit zu den allgemeinen Teilen des Hauses, die in die zwingendeder Genossenschaft fallen. Erhaltungsmaßstab ist der "jeweils ortsübliche Standard", gravierende Schäden wie kaputte Außenscheiben oder morsche Fensterstöcke werden jedenfalls zu beheben sein.

Ich habe 2008 einen Mietvertrag abgeschlossen und werde demnächst ausziehen. Im Vertrag steht, dass ich ausmalen muss. Hat sich hier nicht das Gesetz geändert? Muss ich nun ausmalen oder nicht?

Eine gesetzliche Regelung, die auf die Frage der Zulässigkeit einer Ausmalverpflichtung Bezug nimmt, gibt es nicht. Der Oberste Gerichtshof hat aber in mehreren Entscheidungen ausgesprochen, dass eine in einem Formularmietvertrag enthaltene Endausmalverpflichtung des Mieters als gröblich benachteiligend zu qualifizieren und somit nichtig ist. Begründet wird dies damit, dass der Mieter die durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch entstandene Abnützung des Bestandsobjektes nicht zu vertreten habe, zumal der Vermieter hierfür ohnehin ein Entgelt in Form der Miete erhalte.

Ich bin Eigentümer einer Wohnung. Bei einer Überprüfung des Kamins wurde ein Problem festgestellt. Wer zahlt die Sanierung des Rauchfangs?