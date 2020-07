Wer muss im Stiegenhaus lüften?

In unserem Haus gab es eine Umwidmung von einer Wohnung in eine Arztpraxis, es wurde aber nichts umgebaut. Was ist dabei zu beachten? Kann die Verwaltung ohne die Zustimmung der Eigentümer eine Neuparifizierung veranlassen?

Unter Änderung des Wohnungseigentumsobjektes ist nicht nur eine bauliche Änderung, sondern auch jede Widmungsänderung (Nutzungsänderung) zu verstehen. Grundsätzlich ist die baurechtliche Problematik von der wohnungseigentumsrechtlichen zu unterscheiden. Selbst wenn es dem Wohnungseigentümer gelingt, seitens der Baubehörde eine Genehmigung seiner Widmungsänderung (von einer Wohnung zu einer Arztpraxis) zu erwirken, bedeutet dies nicht, dass die anderen Wohnungseigentümer diese Veränderung akzeptieren müssen. Betrifft die Änderung am Wohnungseigentumsobjekt nur das Objekt selbst, so darf die beabsichtigte Änderung weder eine Schädigung des Hauses, noch eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen der anderen Wohnungseigentümer, insbesondere auch keine Beeinträchtigung der äußeren Erscheinung des Hauses und keine Gefahr für die Sicherheit von Personen, des Hauses oder von anderen Sachen zur Folge haben. Als Grundsatz kann angesehen werden, dass schon die Möglichkeit einer Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen anderer Wohnungseigentümer die Pflicht des änderungswilligen Wohnungseigentümers begründet, die Zustimmung aller übrigen Wohnungseigentümer einzuholen oder die Ersetzung der Zustimmung im Außerstreitverfahren zu erwirken – außer es besteht bereits eine vorweggenommene Zustimmung dazu im Wohnungseigentumsvertrag. Tut dies der änderungswillige Wohnungseigentümer nicht oder setzt er sich über den Widerspruch eines anderen hinweg, handelt er in unerlaubter Eigenmacht, und kann im streitigen Rechtsweg mit Eigentums­freiheitsklage zur Beseitigung der Änderung verhalten werden. Ein Antrag auf gerichtliche Nutzwertfestsetzung kann von jedem einzelnen Wohnungseigentümer beim zuständigen Bezirksgericht eingebracht werden.