Wer muss den Abschleppdienst bezahlen?

Ich bin Eigentümer von mehreren Wohnungen in einer Anlage. Die Parkplätze sind an Eigentümer (nicht an mich) und an Dritte vermietet. Ich habe mein Auto aufgrund von Ladetätigkeiten auf einem vermieteten Parkplatz abgestellt. Der Mieter des Parkplatzes hat einen Abschleppdienst geholt. Ich soll nun die Kosten übernehmen. Muss ich mir das als Eigentümer gefallen lassen?

Das Parken auf vermieteten Parkplätzen ist auch für Eigentümer rechtlich nicht zulässig, da dadurch die Nutzungsrechte des Mieters eingeschränkt werden. Der Mieter hat in diesem Fall das Recht, Sie abschleppen zu lassen und könnte Sie auch wegen Besitzstörung klagen. Wenn Sie selbst einen Abstellplatz anmieten wollen, müssen Sie sich an die Hausverwaltung wenden. Sie werden daher die Kosten des Abschleppdienstes (sofern die Höhe angemessen war) tragen müssen.