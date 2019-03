Wer kümmert sich um die Bekämpfung von Mäusen?

Über meiner Wohnung wird ein Dachausbau vorgenommen. Dabei sind Wasserflecken an der Decke meiner Wohnung entstanden. Wie soll ich nun weiter vorgehen?



Sie sollten das Auftreten von Wasserflecken umgehend dem Vermieter beziehungsweise der Hausverwaltung mitteilen, damit diese Maßnahmen veranlassen können, um mögliche Wassereintritte zu verhindern. Bei Störungen des Wohnungsgebrauches, beispielsweise weil Sie Räume nicht im vollen Umfang vertragsgemäß nutzen können, sollten Sie beim Vermieter Mietzinsminderungsansprüche geltend machen. Auch eine Mitteilung an die jeweils zuständige Baubehörde – etwa in Wien an die Magistratsabteilung 37 – kommt in Betracht.