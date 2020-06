Wer bekommt die Mieteinnahmen?

Ich habe ein Lokal mit Schanigarten gemietet. Über dem Lokal sind einige Wohnungen. Der Vermieter will plötzlich, dass wir einen Fluchtweg durch den Gastgarten freihalten. Darf er das?

Ob der Vermieter ein Recht hat, in Ihr Nutzungsrecht am Schanigarten einzugreifen, hängt von der vertraglichen Vereinbarung ab. Wurde Ihnen der gesamte Schanigarten zur alleinigen Nutzung mitvermietet und ist er Bestandteil des Mietgegenstandes, so kann der Vermieter das Nutzungsrecht bzw. den Umfang des Nutzungsrechtes nicht einseitig ändern oder beschränken. Nur wenn bereits im Mietvertrag ein derartiger Eingriff vereinbart worden ist, ist der Vermieter dazu berechtigt.

In manchen Fällen hat der Mieter aufgrund besonderer Umstände jedoch sehr wohl ein Eingreifen zu dulden. Unterliegt der Mietgegenstand dem Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes (MRG), hat der Mieter auch ohne vertragliche Vereinbarung Eingriffe in sein Mietrecht zu dulden, wenn dieser zum Beispiel für die Durchführung von Erhaltungs- oder Verbesserungsarbeiten an allgemeinen Teilen der Liegenschaft notwendig ist. In Einzelfällen bedeutet dies, dass der Mieter sogar eine Verkleinerung des Mietgegenstandes dulden muss. Ob dies in Ihrem Fall zutrifft, lässt sich nur klären, wenn die genauen Umstände und Ursachen für den geplanten Eingriff erhoben werden. Dem Mieter stehen im Fall eines Eingriffes jedoch Ersatzansprüche zu. Außerdem ist der Eingriff unter größtmöglicher Schonung vorzunehmen.