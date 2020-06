Wenn Nachbars Garten nervt

Ich bin Wohnungseigentümerin. Die Garage im Haus ist ein allgemeiner Teil, die Plätze werden vermietet und zwar weit unter den üblichen Konditionen. Die Gemeinschaft könnte mehr Einnahmen gut gebrauchen: Wie kann ich erreichen, dass eine höhere Miete für die Plätze vorgeschrieben wird?

Die Vermietung von Garagenplätzen stellt eine Maßnahme der ordentlichen Verwaltung im Sinne des WEG dar. Hier entscheidet die Mehrheit der Wohnungseigentümer. In diesem Zusammenhang kann die Mehrheit die Aufkündigung geschlossener Mietverträge erreichen. Gleichzeitig soll die Mehrheit dem Verwalter hinsichtlich der Vermietung und der damit erzielbaren Einnahmen eine Weisung erteilen. Der Verwalter ist an die Weisung gebunden, sofern diese nicht gesetzwidrig ist.

In unserer Eigentumsanlage haben die Wohnungen teilweise Fenster bis zum Boden, die im Winter komplett mit Kondenswasser anlaufen. Der Bauträger hat eine Begehung gemacht und sagt, die Fenster sind in Ordnung. Er meint, das Problem sei unsere Schuld, weil wir zu wenig lüften. Es kann aber doch nicht sein, dass alle Bewohner falsch lüften. Was können wir tun?

Wichtig ist, dass Sie die Gewährleistungsfrist im Auge behalten. Das Argument des falschen Benutzerverhaltens wird immer als Erstes herangezogen. Das kann man relativ leicht entkräften, in dem man während der kalten Jahreszeit Datenlogger aufstellt, die über einen gewissen Zeitraum Ihr Benutzerverhalten aufzeichnen. Kommt bei der Auswertung heraus, dass Ihr Verhalten okay ist, muss ein Mangel am Fenster vorliegen. Die Sanierung des Fensters können Sie von der Firma, die das Fenster eingebaut hat, verlangen. Sollte dies vor Ablauf der Gewährleistungsfrist nicht erfolgen, müssten sie Klage erheben, um die Frist zu wahren.